Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне

Гигантских желтые кувшинки и водяные лилии выросли в чернобыльской зоне отчуждения, передает «Страна.ua».

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что желтые кувшинки встречаются в стоячих и медленно текучих водах и цветут в июле. Кувшинка желтая занесена в Зеленую книгу Украины, куда входят редкие растения. В украинском фольклоре желтые кувшины издавна связывали с русалкам.

В свою очередь белоснежная водяная лилия возникла от белой нимфы, которая погибла от неразделенной любви. Отмечается, что белая лилия — крупнейший цветок местной флоры. Ее диаметр достигает 15 см. Также относится к исчезающим видам растений.