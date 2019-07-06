Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катамарана сняли на видео
В Сети появилось видео спасение утопающих после того, как в Черном море перевернулся катер из-за перегрузи, передает РИА «Новости».
На записи видно, как катамаран медленно уходит под воду. В это время на воде заметны оранжевые пятна. Чуть позже становится понятно, что это жилеты и плывущие с ними люди к соседним катерам.
«Она [лодка] потонет? — «Конечно», — звучит голос за кадром.
Ранее сообщалось, что названо точное число перевернувшихся на катамаране людей в Черном море.
Катер опрокинулся в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами в 4,5 раза.