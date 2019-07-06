Власти США хотят отнять у «Коротышки» $12 млрд

Американское правительство обратилось в суд для того, чтобы изъять у наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо («Коротышка») свыше $12 млрд. Об этом сообщает Law &Crime.

По мнению властей США, на наркотрафике Эль Чапо заработал именно такую сумму. До этого суд отказал наркобарону в пересмотре дела и проведении еще одного судебного разбирательства.

«В связи с этим правительство настаивает на постановлении о штрафе в размере 12.666.191.704 долларов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это не только общая сумма отмытых денег но и собственность, которая фигурирует в процессе.

Ранее сообщалось, что наркобарон Эль Чапо решил судиться с экс-президентом Мексики.