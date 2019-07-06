СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

В Сети появились данные о сотрудниках ФСБ, которые были задержаны накануне. Об этом сообщает «Росбалт».

Отмечается, что были названы имена задержанных. Им может грозить до 15 лет тюрьмы за разбой в особо крупном размере, который был совершен организованной группой. Большая часть тех, кто был арестован, входят в состав группы спецназначения «Вымпел» и спецподразделения «Альфа». Оперативники управления «К» ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

«Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помешались пачки денег», — рассказал источник.

Ранее знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.