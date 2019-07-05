Массовую диспансеризацию объявили в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в России всеобщей диспансеризации для взрослых, передает РИА «Новости».

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе.

Предполагается, что в этом году диспансеризацию и профосмотры пройдут более 61 млн россиян.

Ранее вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Теперь для лиц 18-39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.