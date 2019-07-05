Вавилон внесли в список ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включил древний город Вавилон, который располагается на территории современного Ирака, в список Всемирного наследия. Об этом говорится в твиттере Комитета организации.

Как отмечается, такое решение было принято в Баку во время 43-й сессии Комитета Всемирного наследия.

Вавилон является одним из городов Древней Месопотамии, который располагался в области Аккад. Он представлял собой важный центр Древнего мира.

На настоящий момент его руины, которые составляют 10 кв. км, находятся в 90 км к югу от Багдада.

Ранее сообщалось, что Том Ям внесут в список ЮНЕСКО.