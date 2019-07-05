Польского чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

В Польше суд Варшавы приговорил к трем годам тюрьмы польского чиновника «за работу на российскую разведку». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, Марек В. был задержан еще в марте 2018 года по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России.

Уточняется, что его обвинили в том, что он на протяжении 2015-2016 годов участвовал в деятельности российской военной разведки, которая была направлена против польского государства.

Согласно данным, он поставлял российской разведке информацию относительно действий польских властей, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что Польша заподозрила Еврокомиссию в поддержке интересов России.