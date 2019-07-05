Помощник полпреда арестован за госизмену

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА «Новости».

Он заключен под сражу до 4 сентября.

Суд проходил в закрытом режиме для сохранения тайны следствия, кроме самого начала заседания.

Ранее ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене.

По данным с сайта полномочного представителя УФО в 2006 — 2008 годах Воробьев занимал должности в органах местного самоуправления, а с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.