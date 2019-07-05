Укусившего полицейского Назарбаева уличили в употреблении наркотиков

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 28-летний Айсултан Назарбаев мог укусить лондонского полицейского под действием наркотиков. Об этом заявил гособвинитель, передает «Страна.ua».

До этого в Королевском суде Лондона состоялись предварительные слушания. На них было сказано, что 28-летний Айсултан, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

Обвинитель Грегор Маккинли рассказал, что инцидент произошел 3 июня в одном из отелей в центре Лондона, где Назарбаев грозился совершить самоубийство на балконе.

Обвиняемый находится под стражей и свою вину он не признает.

За все заседание Назарбаев не произнес ни слова, впрочем, вопросов у сторон к нему и не было.

Ранее сообщалось, что в полиции Лондона подтвердили, что внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев пытался совершить самоубийство.