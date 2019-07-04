МИД отреагировал на обстрел российских журналистов в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что Москва в связи с обстрелами российских журналистов силовиками в Донбассе потребовала от Киева обеспечивать безопасность журналистов на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Киев несет полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов», — сказала Захарова.
По ее словам, власти Украины должны обеспечить безопасность работников СМИ на своей территории.
Ранее сообщалось, что обстрел журналистов ВГТРК в Донецке попал на видео.