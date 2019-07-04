Чиновница покинула пост после участия в конкурсе Playboy

Жительница Тюмени Анна Ануфриева покинула пост чиновницы из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019». Об этом сообщает URA.ru.

Девушка решила не комментировать детали своего ухода, так как считает это «неэтичным».

«Я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом», — заявила Ануфриева.

Отмечается, что госслужащая работала в отделе управления госзакупками в администрации города.

Участие в конкурсе девушки вызвало шквал критики. Выиграть соревнование чиновнице не удалось.

Ранее депутат Госдумы выгнал своего помощника за перформанс с фаллоимитатором.