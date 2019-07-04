Чиновники потратили 360 млн на несуществующую систему

Нескольких сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают «Известия».

Отмечается, что подозреваемые от лица ведомства потратили 360 млн рублей на разработку особой системы для обработки результатов научной деятельности, однако, по всех видимости, ее просто не существовало.

Подозреваемыми оказались руководитель департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Салихов и замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур Ольга Лесина.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.