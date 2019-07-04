Государственный салют в Минске убил женщину

В Минске салют, посвященный Дню независимости страны, убил женщину, сообщает РИА «Новости».

Инцидент расследует местный следственный комитет.

Уточняется, что во время празднования произошел несчастный случай. Местная жительница наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была смертельно ранена осколком от снаряда.

Также пострадали еще несколько человек.

Ранее стало известно, что в Минске праздничный фейерверк ко Дню независимости Белоруссии выбил окна в нескольких домах.