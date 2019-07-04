Салют разрушил дома на Дне независимости Белоруссии

В Минске праздничный фейерверк ко Дню независимости Белоруссии выбил окна в нескольких домах, сообщает РИА «Новости».

Также волной от залпа серьезно ранило женщину, она была экстренно госпитализирована.

Очевидцы инцидента сообщили, что при залпах салюта установками в районе стелы «Минск — город герой» были выбиты стекла в спорткомплексе «Динамо» и в доме по улице Червякова.

Местное МЧС пока не сообщило о причинах инцидента.

В настоящее время оценивается ущерб от произошедшего.