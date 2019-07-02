Раскрыта личность напавшего на сотрудника МВД в Чечне

Полиция установила личность человека, напавшего на пост полиции в Чечне, передает ТАСС.

Им оказался уроженец села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев.

Инцидент произошел на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском в регионе. Преступник подошел к полицейскому и нанес ему ножевое ранение. После этого он бросил в него гранату, но не успел скрыться. Его ликвидировали ответным огнем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился убийству сотрудника МВД в Чечне и назвал этот случай «новшеством».