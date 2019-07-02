Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Россиянка Маргарита Грачева, которую в 2017 году топором покалечил муж, снялась в откровенной фотосессии, сообщает «Вести.Ru».

Два года назад девушка объявила супругу о желании развестись, после чего он вывез ее в лес, перевязал руки жгутом, после чего достал топор и нанес не менее 10 ударов топором по запястьям и кистям рук.

После муж высадил ее у больницы, а сам уехал. Грачеву экстренно госпитализировали в Москву, где врачи смогли восстановить ее левую руку (которую нашли в лесу на месте происшествия). Правую руку девушка потеряла — теперь она носит протез.

Девушка рассказала, как справляется с травмой и учится жить заново. Она призналась, что долгое время чувствовала себя непривлекательной.

«Для девушки, у которой особо не было изъянов, я превратилась в девушку без руки с множеством шрамов на левой руке и ноге», — поделилась она.

Подписчики поддержали девушку позитивными комментариями.

Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.