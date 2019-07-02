Филарет рассекретил тайный сговор Порошенко

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал, что экс-президент Украины Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом, передает ТАСС.

По его словам, Порошенко договорился передать Константинополю множество монастырей.

«Он [Порошенко] подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал», — заявил Филарет.

По словам Филарета, пока Вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь, но под угрозой «еще много монастырей».