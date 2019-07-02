В деле Голунова не нашли подозреваемых

Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Генпрокуратуре, пока подозреваемых по делу нет.

«В настоящее время дело расследуется в отношении неустановленных лиц», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он пояснил, что изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а также в отношении Голунова и неустановленных лиц. После эти дела были объединены в одно производство.

Ранее освобожденного журналиста Голунова допросили как свидетеля.