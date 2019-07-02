Еще 20 лет колонии получил единственный выживший при побеге член банды ГТА

Суд признал виновным и приговорил к 20 годам колонии особого режима единственного выжившего при побеге члена банды ГТА Хазратхона Додохонова, передает ТАСС.

За попытку побега из-под стражи и перестрелку в суде он получил 20 лет колонии.

Суд сложил наказание с предыдущим, и Додохонов вновь был приговорен к пожизненному заключению.

«Окончательно определить Додохонову пожизненное лишение свободы», — огласил приговор судья Денис Ворхликов.

Ранее единственный выживший член банды ГТА из тех, кто пытался совершить побег из Мособлсуда, Хазратхон Додохонов не признал свою вину по делу о нападении на конвой.