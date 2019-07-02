Назван мотив двойного убийства в Москве

Стал известен мотив 64-летнего мужчины, который убил сестру и племянника, находившегося в розыске. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, пенсионер обвинил своих родственников в попытке захватить недвижимость.

Уточняется, что мужчина проживал вместе со своей сестрой, а также с двумя ее сыновьями. Причем они переехали к нему около 15 лет назад.

По словам соседей, Николай был странным, однако никто не замечал за ним агрессии. Напротив, уточнили они, его родственники зачастую ссорились с соседями.

Они также отметили, что мать с сыновьями построили бетонное строение, где, видимо, занимались нелегальным автосервисом — туда приезжали машины без номеров.

Приятель одного из братьев рассказал, как в один день между ним и Николаем возникла словесная перепалка. Последний обвинил племянника в том, что тот хочет «отжать» у него участок и квартиру.

В порыве злости пенсионер схватил нож и убил племянника, а после и его мать.

По словам самого Николая, он устал от гнета своих родственников и решил убить их.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «Убийство». Николай признал свою вину.

Ранее сообщалось о бытовой драме, в ходе которой пенсионер жестоко расправился с родственниками.