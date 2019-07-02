Журналистка заявила об угрозах со стороны родственника сестер Хачатурян

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, журналистка Ева Меркачева пожаловалась, что ей начал угрожать Арсен Хачатурян, племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, передает РИА «Новости».

Правозащитница отметила, что никогда не понимала, почему родные сестер Хачатурян не оградили их от насилия со стороны отца.

Она заявила, что после эфира про сестер к ней подошел Арсен и стал угрожать. Женщина связала это с неудобными вопросами, которые она задавала семье во время эфира.

Ранее сообщалось, что одну из трех сестер Хачатурян — Марию — признали невменяемой