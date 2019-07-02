Эпидемия угрожает Иркутской области после наводнения, заявили в Минздраве

Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила об угрозе эпидемии в Иркутской области, пострадавшей от наводнения, сообщают «Известия».

Она рассказала, что обстановка в регионе может сильно ухудшиться, когда сойдет вода.

По словам специалиста, регион может поразить кишечная инфекция и геморрагическая лихорадка, переносимые грызунами. Риск заражения останется в области примерно на месяц после схода воды.

Отмечается, что местным жителям рекомендовали не прикасаться к трупам животных, пить только кипяченую воду, а также начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

По последним данным, число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 16 человек.