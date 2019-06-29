Освобожденного в Донбассе пленного украинца забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что по возвращении домой ночью его забрали сотрудники украинской службы безопасности (СБУ) и отвезли в прокуратуру. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он провел всего лишь 15 минут с родителями.

После этого, уточнил Великий, через забор перепрыгнули люди с автоматами и вбежали в дом.

Они показали ему удостоверение СБУ и увели, не дав одеться, добавил мужчина.

Он также уточнил, что его продержали в СБУ до четырех утра, после чего отвезли в прокуратуру, а оттуда — в отделение полиции.

«Вот благодаря, так скажем, господину Медведчуку, его стараниями меня освободили», — подытожил Великий.

Ранее сообщалось, что в Донбассе освободили четырех украинских военнопленных, в том числе Дмитрия Великого.