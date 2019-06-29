Казахстанцы и иностранцы подрались из-за фотографии девушки

В казахстанском поселке Тенгиз жители избили иностранцев из-за фотографии, на которой была изображена девушка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, мужчина из Ливии, который является старшим администратором местного завода, сфотографировал, как девушка облизала кончик антенны его рации. После этого опубликовал этот кадр в мессенджере. Однако через время он появился в Сети.

Из-за этого в поселке, где проживают иностранцы, собрались казахские рабочих и избили приезжих.

Ранее сообщалось, что пассажиры избили стюардессу за отказ от фото.