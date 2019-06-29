Определена самая сексуальная нация в мире

Туристы рассказали, каких представителей нации считают самыми сексуальными в мире. Итоги опубликовал аналитический сервис для путешественников Big Seven Travel на сайте.

Как выяснилось, иностранцы сочли самыми сексуальными украинцев. По их мнению, жители Украины имеют поразительную внешность. На втором месте идут жители Дании.

Стоит отметить, что россияне оказались в топ-50 сексуальных наций только на 33 месте. Замыкают рейтинг ирландцы.

Ранее была названа новая причина появления секса.