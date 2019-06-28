Женщина пыталась продать дочь через соцсети

В Пскове женщина пыталась продать через соцсети свою новорожденную дочь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Псковской области.

Как отмечается, в 2018 году женщина сразу после роддома попыталась продать ребенка через соцсети и вскоре нашла покупательницу из Вологды, которой она и передала своего ребенка.

Уточняется, что в отношении 21-летней женщины завели дело по статье «торговля людьми».

Спустя время ее отправили под домашний арест, а женщину из Вологды арестовали.

В частности, их обвиняют по статье «совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее сообщалось, что москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети.