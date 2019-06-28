Божена Рынска подала заявление в полицию

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Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска на Троекуровском кладбище Москвы во время церемонии прощания с... Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска на Троекуровском кладбище Москвы во время церемонии прощания с...
Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска на Троекуровском кладбище Москвы во время церемонии прощания с...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Божена Рынска написала три заявления в полицию на дочь и бывшую жену своего покойного мужа Игоря Малашенко. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.

Рынска рассказала, что написала заявление в полицию о самоуправстве со стороны экс-жены. По ее словам, она сменила замки, не имея на то права.

На обеих женщин Рынска написала заявление о краже.

Также она написала заявление о лжедоносе.

«Мне пришлось возбуждать против Лизы Малашенко дело о самоуправстве, а против Елены Малашенко (Пивоваровой) - о заведомом оговоре», — сказал она.

Рынска рассказала, что ранее хорошо относилась к дочери Малашенко Лизе, однако их отношения изменились.

«Ты тоже стала не человеком, а крокодилом. Жаль, очень жаль», — написал Рынска.

Ранее бывшая жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже.

Сооснователь НТВ Малашенко умер в феврале этого года.