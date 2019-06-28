Божена Рынска подала заявление в полицию

Божена Рынска написала три заявления в полицию на дочь и бывшую жену своего покойного мужа Игоря Малашенко. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.

Рынска рассказала, что написала заявление в полицию о самоуправстве со стороны экс-жены. По ее словам, она сменила замки, не имея на то права.

На обеих женщин Рынска написала заявление о краже.

Также она написала заявление о лжедоносе.

«Мне пришлось возбуждать против Лизы Малашенко дело о самоуправстве, а против Елены Малашенко (Пивоваровой) - о заведомом оговоре», — сказал она.

Рынска рассказала, что ранее хорошо относилась к дочери Малашенко Лизе, однако их отношения изменились.

«Ты тоже стала не человеком, а крокодилом. Жаль, очень жаль», — написал Рынска.

Ранее бывшая жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже.

Сооснователь НТВ Малашенко умер в феврале этого года.