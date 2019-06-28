Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

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Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК по Башкирии.

Отмечается, что обвиняемые так и не признали свою вину.

Кроме того, заключение по делу было составлено прокуратурой. В ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу, копии также получат фигуранты дела.

Следственный комитет Башкирии заявил, что в ходе расследования были проведены обыски, медицинская экспертиза, а также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Адвокаты обвиняемых Павла Яромчука и Эдуарда Матвеева выразили надежду на справедливость суда и возможность доказать невиновность своих клиентов.

Ранее уфимскую дознавательницу, заявлявшую об изнасиловании тремя коллегами, уволили за распитие спиртных напитков на работе.