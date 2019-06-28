Причиной сбоя движения поездов и электричек стала кража более 1,5 км кабеля

Сбой в движении более 20 поездов и электричек в различных направлениях на Октябрьской железной дороге в районе станции Сходня был вызван кражей более 1,5 тысяч метров кабеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Отмечается, что кабели отвечают за нормальную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки. Всего было похищено 17 кабелей длиной более 1,5 тысяч метров.

В пресс-службе заявили, что железнодорожники приняли меры по восстановлению повреждений, а также для безопасного пропуска поездов.

Кража была обнаружена в 02:40 по московскому времени, к 05:40 с Ярославского вокзала были доставлены 1700 метров кабеля, а также организована доставка дополнительных метров кабеля со станции Решетниково.

На территории Ленинградского вокзала работают кассы, осуществляющие переоформление и возврат билетов. На многих участках запущены дополнительные автобусы для перевоза пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Москве в час-пик произошел сбой в движении электричек и поездов.