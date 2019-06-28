Задержан первый фигурант дела «Рольфа»

Директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро был задержан, сообщают РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, другие фигуранты дела — гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова и финансовый директор Александра Озерянова остаются на свободе.

Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей.