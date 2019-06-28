Россиянина задержали у дворца императора Японии

В Японии полиция арестовала россиянина, который мог разрисовать стены возле дворца Акасака императора страны Нарухито. Об этом сообщает РИА «Новости»ТАСС.

Как отмечается, 23-летний житель России нарисовал птицу на трансформаторной будке возле резиденции монарха.

По данным агентства, россиянин отрицает свою вину.

Однако в местной полиции утверждают, что его причастность к содеянному зафиксировали камеры видео наблюдения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов также заявляют, что нашли у туриста баллончики с краской.