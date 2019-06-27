«Воскресшего» Цапка поймали

В Сочи полиция задержала находящегося в федеральном розыске человека, которого перепутали с Сергеем Цапком, передает РИА «Новости».

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан», — сообщили в прокуратуре.

Полиция расследует в его отношении несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что уроженец Бишкека, которого приняли за умершего главу кущевской группировки Сергея Цапка, находится в федеральном розыске.

Человека, который похож на главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка, заметили на фото с места ДТП в Сочи. Цапок умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта. Однако после появления кадров возникли опасения, что его смерть могла быть инсценирована. Жители региона обратились к прокурору города Сочи Игорю Грязнову с просьбой провести проверку.