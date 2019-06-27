Как загорелся Ан-24, рассказала свидетельница
Свидетельница аварийной посадки самолета Ан-24 под Нижнеангарском рассказала, как самолет загорелся после столкновения со зданием очистных сооружений, сообщает РИА «Новости».
По словам Екатерины Богатых, после этого рядом с самолетом начали взрывать «какие-то бочки».
Пассажиры покидали горящий Ан-24 без багажа. Им помогали местные жители. Через 15 минут прибыла скорая.
Он отметила, что потом пламя охватило и нос самолета.
«Подъехала машина с водой, через минут 15 приехала скорая», — сказала она.
Ранее сообщалось, что пассажир снял момент крушения Ан-24.