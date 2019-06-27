Омбудсмен объяснил совет чиновницы рожать вместо учебы

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев дал комментарий после того, как заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок пораньше рожать детей вместо получения высшего образования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена, слова чиновницы не так поняли.

«Я так понимаю, что в словах замдиректора департамента здравоохранения увидели, что она предлагает рожать несовершеннолетним», — сказал Прохорычев.

Он добавил, что в действительности речь шла о том, что здоровые дети более часто рождаются у молодых родителей.

Ранее чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, «тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит».