Чиновница посоветовала школьницам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок пораньше рожать детей вместо получения высшего образования, передает РЕН.

Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, «тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит».

Она призвала поменять сложившуюся в головах девочек установку о том, что сначала нужно получить образование, а также потребовала от матерей не осуждать дочерей за раннюю беременность.

»...если каждая мама будет говорить: «Бог ребенка дал и на ребенка даст», было же раньше такое? Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает, может быть, один раз», — добавила она.

Ранее дискуссия на тему демографии разгорелась на полях ПМЭФ. Эксперты считают, что одна из главных причин снижения уровня рождаемости в России — экономическая: доходы населения уменьшаются.