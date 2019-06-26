Психолог сравнила торт из красноярской школы с «групповым захоронением»

Торт с надгробиями, который подарили выпускникам красноярской школы № 143, прокомментировала психолог Анетта Орлова. Об этом сообщает РЕН.

По ее словам, торт похож «на странное групповое захоронение после какой-то большой трагедии», и у «детей это вызвало дискомфорт».

Однако один из выпускников сообщил, что в классе торт всем понравился и никто не сказал о кондитерском изделии что-то плохое.

«На вкус он был отличный, черного юмора мы не усмотрели», — поделился бывший школьник со Sputnik. Он добавил, что это не было идеей родителей, так как дизайн предлагают в магазине.

Ранее сообщалось, что выпускникам из Красноярска подарили торт с фотографиями детей, похожими на надгробия.