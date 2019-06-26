Детям понравился торт с «могилками» на выпускном

Выпускникам школы № 143 в Красноярске понравился вызвавший возмущение в Сети торт с «могилками». Об этом сообщает NGS24.RU.

Директор школы Светлана Савенко сообщила, что родители расстроились, что их идею высмеяли.

Представитель родительского комитета Ирина Смирнова ответила, что детям торт понравился.

«Та идея, которая была воплощена с индивидуальными кусочками торта с фотографиями, была прекрасно принята детьми. Они наперегонки искали каждый свое изображение, очень быстро слопали и довольные счастливые разбежались», — сказала Смирнова.

Ранее в Красноярске выпускникам подарили торт с фотографиями детей, похожими на надгробия.