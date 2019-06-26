Американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»

Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись «русские хакеры». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы федерального суда по Южному округу Нью-Йорка.

Как отмечается, в совершении преступления подозреваются три человека. Они обвиняются в компьютерном мошенничестве.

По предварительным данным, злоумышленники, используя вирусы-трояны, взламывали компьютеры своих жертв, а после этого убеждали их заплатить за их починку и очистку.

Причем, согласно агентству, преступники заявили женщине, что ее взломали русские.

В итоге, за год женщина отправила мошенническим компаниям крупную денежную сумму.

Ранее сообщалось, что «русские хакеры» взломали системы британского канала.