Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско

Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт городского совета.

Согласно заявлению совета, теперь никто не имеет права продавать или распространять данные сигареты.

Уточняется, что наказание за нарушение постановления включает в себя административный штраф в размере до $1 тыс.

В 2018 году в Сан-Франциско ввели запрет на продажу ароматизированного табака.

Ранее ученые рассказали об опасности электронных сигарет.