В России изменилось отношение к Украине

В России стали лучше относиться к Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Как отмечается, 38% жителей России положительно относятся к украинскому государству, раньше этот показатель был несколько ниже — 34%.

Негативно к Украине относятся 48% респондентов, в то время как до этого отрицательные чувства к стране испытывали 56% россиян.

При этом уменьшилось количество россиян которые положительно относятся к США и ЕС — с 34% до 31% и с 42% до 37% соответственно.

В опросе приняли участие 1616 совершеннолетних россиян из 137 населенных пунктов 50 субъектов России.

Ранее россияне отметили, что «настоящий мужчина» должен служить в армии.