В России изменилось отношение к Украине
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В России стали лучше относиться к Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Как отмечается, 38% жителей России положительно относятся к украинскому государству, раньше этот показатель был несколько ниже — 34%.
Негативно к Украине относятся 48% респондентов, в то время как до этого отрицательные чувства к стране испытывали 56% россиян.
При этом уменьшилось количество россиян которые положительно относятся к США и ЕС — с 34% до 31% и с 42% до 37% соответственно.
В опросе приняли участие 1616 совершеннолетних россиян из 137 населенных пунктов 50 субъектов России.
Ранее россияне отметили, что «настоящий мужчина» должен служить в армии.