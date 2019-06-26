В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — сказал Бугаев.

По его словам, возраст взросления в России «уходит вниз».

Он также добавил, что для снижения возраста совершеннолетия необходимо четко «просчитать все последствия».

Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили поднять возраст совершеннолетия до 21 года.