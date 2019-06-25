Великую Отечественную выиграли крещеные, а атеисты погибли, заявил митрополит

На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сказал, что победу одержали крещенные люди, а некрещенные погибли из-за безбожия, передает РИА «Новости».

Рассуждения митрополита о жертвах войны были сняты на видео и опубликованы на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии в Youtube.

По словам священнослужителя, в первые месяцы войны погибали именно молодые люди, среди которых большинство были рождены в СССР во времена массовой атеистической пропаганды, а потому не были крещены.

«Молодые бойцы, которые были рождены уже в безбожное время, были убиты», — заявил митрополит.

Он назвал это «жертвой» за безбожие.

Комментариев Белгородской и Старооскольской Епархии пока не поступало.

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