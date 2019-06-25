Знаменитая собака-спасатель уходит на пенсию после 9 лет службы

Собака-спасатель, которая стала знаменитой благодаря своему героизму после землетрясения в Мексике в 2017 году, уходит в отставку после 9 лет службы, сообщает «Би-би-си».

24 июня мексиканский военно-морской флот провел церемонию в честь лабрадора Фриды.

Она приняла участи в 53 спасательных операциях в Мексике, Гаити, Гватемале и Эквадоре. Военно-морской флот приписывает Фриде спасение 12 человек и обнаружение 40 тел.

Изображения Фриды, с защитной маской на лице, привлекли внимание всего мира и стали символом надежды для Мексики после землетрясения, в результате которого погибло более 300 человек.

Собаке-спасателю 10 лет, ее коллеги повесили знаменитые маску и ботинки Фриды на стену и подарили игрушку, которая пригодится ей в следующей главе ее жизни.

Отмечается, что Фрида может переехать в деревню для помощи в обучении нового поколения собак-спасателей.