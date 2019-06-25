Суд не увидел нарушений прав после гендерного скандала в пермской гимназии

Суд в Перми не увидел в гендерной дискриминации нарушения права на образование, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Суд рассмотрел административные дела в отношении директора гимназии и самого МАОУ «Гимназия №4».

По решению суда директор гимназии Татьяна Дьякова избежала отстранения от работы.

Ранее против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала, когда в гимназии имени братьев Каменских были установлены разные проходные баллы для поступающих в первый класс: 65,7 баллов для мальчиков и 69,1 балл для девочек.