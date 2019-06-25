Массовое отравление иностранцев произошло в Подмосковье

На подмосковном заводе произошло массовое отравление почти 100 иностранцев. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на предприятии «Одинцово», где после ужина около 100 граждан Таджикистана начали жаловаться на боли в животе. Часть сотрудников потеряли сознание, им потребовалась медицинская помощь.

Как отмечается, сотрудников якобы заставляют питаться в столовой, но блюда готовят из просроченных продуктов и есть их невозможно.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в Сухобузимском районе досрочно завершилась первая смена в детском оздоровительном лагере из-за подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией.