Министр образования приписала авторство «Горя от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина назвала Александра Радищева автором комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отмечается, министр сказала об этом в эфире местного телеканала, когда ведущий спросил ее, проходят ли Радищева в школе.
«Да, «Горе от ума»… проходят», — ответила Гимазутина.
Как заявили в Министерстве образования региона, министр оговорилась. Журналист тоже так воспринял инцидент и заметил, что после эфире чиновница назвала свою ошибку непростительной.
В прошлом году представитель института развития образования Башкирии рассказал о просьбе сотрудников образовательного учреждения не назначать ректором бывшего министра образования Гульназ Шафикову. В ее посте о конкурсе «Учитель года-2018» в инстаграме пользователи заметили две грамматических ошибки. Впоследствии пост был удален, а ошибки чиновница объяснила экспериментом.