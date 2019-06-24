Доступ к секретным советским архивам откроют на Украине

Институт национальной памяти Украины заявил, что собирается открыть гражданам доступ к секретным архивам советских спецслужб. Об этом говорится на сайте пресс-службы института.

Как отмечается, речь идет о документах 1917-1991 годов, которые будут находиться в гражданском архивном учреждении.

Причем, подчеркивается, для доступа достаточно будет всего лишь обращения и паспорта.

Уточняется, что архив будет располагаться в одном из бывших помещений Нацбанка в Киеве. На настоящий момент помещение обустраивается.

Ранее сообщалось, что рассекречены документы о защите Брестской крепости.