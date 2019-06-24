Отец устроившего перестрелку у резиденции Кадырова поблагодарил силовиков за убийство сына

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Отец Ахмеда Барзаева, который напал на сотрудников правоохранительных органов в Грозном, публично отказался устраивать похороны сына. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он сожалеет о том, что произошло, и призвал жителей Чечни убивать подобных преступников.

«Я не буду устраивать похороны, я всю жизнь боролся и буду бороться против этих шайтанов», — подчеркнул Алхазур Барзаев.

Он также отметил, что все его родственники были сторонниками первого чеченского лидера Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кроме того, отец убитого вспомнил, как он воевал против боевиков на Кавказе в 1999 году, которые пытались его убить, и отметил, что силовикам удалось убить его сына, «этого шайтана», за что он им благодарен.

В воскресенье, 23 июня, Ахмед Барзаев остановился возле министерства строительства и подошел к сотруднику ДПС с ножом. Он пырнул его в затылок и плечо, после чего попытался скрыться, но его ликвидировал проезжавший мимо сотрудник Росгвардии. Его боевик также успел ранить из ружья в живот.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе у резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном.