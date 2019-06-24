Отдыхать в Крыму дороже, чем за границей

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Эксперты туристического поисковика Aviasales провели анализ, чтобы выяснить стоимость перелета двух человек и их недельного проживания в трехзвездочном отеле в приморских городах разных стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученной информации, отдых на Крымском побережье обойдется в 53 356 руб., однако есть страны, где можно отдохнуть дешевле. В частности в Турции можно отдохнуть за 31 892 руб., что на 40% дешевле, в болгарском Бургасе — за 41 126 руб. , в греческих Салониках — за 44 788 руб., в Черногории — за 45 127 руб., а на Кипре — за 47 416 руб.

Ранее сообщалось, что после того как российская сторона приняла решение о приостановке полетов в Грузию, грузинские дипломатические миссии начали приглашать других иностранных туристов.