Россиян предупредили об опасности фруктов

Россиянам, страдающим аллергией на пыльцу, следует избегать яблок и груш, а также фруктов с косточками, передает РИА «Новости».

Об опасности фруктов, вызывающих «оральный синдром», сообщила заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы №52 Елена Бобрикова.

Она пояснила, что перекрестная аллергия — это синдром, при котором организм «путает» разные по качеству продукты, реагируя​ на них одинаково.

Отмечается, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов - «береза – яблоко и другие косточковые».

Указанные фрукты могут вызвать зуд в полости рта, отек языка и гортани.

Кроме того, наиболее высокоаллергенными продуктами являются экзотические овощи и фрукты.